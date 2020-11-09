ارتفاع أرباح الجوف الزراعية إلى 26 مليون ريال خلال 9 أشهر

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الجوف الزراعية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 26 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي ربح الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بالمقارنة مع مبيعات الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 5.83 مليون ريال، وكذلك ارتفاع هامش الربح، ومعالجة الأثر المالي لتملك الشركة للأرض المحياة بموجب الأمر السامي وبموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم الاعتراف بالإيراد الناتج عن تسجيل المنحة بمبلغ 58 مليون ريال.

كما قامت الشركة بتسجيل هبوط بقيمة مساحة الأرض التي لم تتملكها بمبلغ 3.06 مليون ريال، وتسجيل هبوط في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات المقامة على المساحة التي لم تتملكها الشركة وكذلك تكلفة إزالة ونقل تلك الأصول بمبلغ 30.2 مليون ريال، ليصبح صافي الإيراد الناتج عن معالجة أثر تملك الأرض مبلغ 25.46 مليون ريال.

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