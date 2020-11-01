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ارتفاع أرباح الدرع العربي إلى 33 مليون ريال
خلال التسعة أشهر الأولى من 2020

ارتفاع أرباح الدرع العربي إلى 33 مليون ريال

2020/11/01
الساعة 10:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ارتفاع أرباح الدرع العربي إلى 33 مليون ريال
المواطن - الرياض

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 33 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 11 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 181 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 39%، الذي قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 19% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 18% وارتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 18% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 46% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 28%.


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