ارتفاع مخيف في أسعار الوحدات السكنية بـ طهران

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة بأكثر من 118 % في متوسط سعر الشراء والبيع للمتر المربع من البنية التحتية للوحدات السكنية في طهران في نوفمبر الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأعلنت العلاقات العامة في البنك المركزي الإيراني عن هذا النبأ في تقرير عن تطورات سوق الإسكان في طهران.

وبحسب هذا التقرير، بلغ متوسط سعر الشراء والبيع للمتر المربع من البنية التحتية للوحدات السكنية المتداولة عبر وكالات عقارية في طهران في نوفمبر من هذا العام 271.9 مليون ريال، مقارنة بالشهر السابق والشهر نفسه من العام الماضي.

ارتفاع جنوني

كما أفاد البنك المركزي الإيراني أن دراسة لتطورات سوق الإسكان في طهران تظهر انخفاضًا في معدل نمو معاملات الإسكان في طهران في هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر من هذا العام.

وبلغ عدد معاملات الشقق السكنية في طهران في نوفمبر من هذا العام، 4.5 آلاف وحدة سكنية، وهو ما يظهر انخفاضًا بنسبة 48.4٪ مقارنة بالشهر السابق، وبزيادة قدرها 9.9٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ متوسط التضخم الشهري لأسعار معاملات الإسكان في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2016 ما يعادل 10 في المائة، حيث بلغ 1.8 في المائة في نوفمبر من هذا العام مقارنة بأكتوبر من هذا العام.

وكان البنك المركزي قد أعلن أن هذا الحادث مؤشر على تباطؤ نمو أسعار المساكن في طهران في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر من العام الجاري.

وتم استنتاج التقرير الخاص بالتطورات في سوق الإسكان في طهران في نوفمبر الحالي من الإحصاءات الأولية لنظام تسجيل المعاملات العقارية في البلاد، والذي تم إعداده ونشره من قبل قسم البحوث والسياسات الاقتصادية في البنك المركزي.

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