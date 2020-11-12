اسباب الدوار في الراس

يشعر الشخص بالدوار ويتساءل عن اسباب الدوار في الراس خاصة إذا كان متكرر فيمكن القول بأن يرجع إلى سببين الدوار المحيطي والدوار المركزي وهنا لابد من استشارة الطبيب لتشخيص الحالة.

معلومات عن دوار الرأس والفرق بينه وبين الدوخة

لابد أن نميز بين دوار الرأس وخفة الراس أو ما يسمى بالدوخة وسيذكر لنا موقع المواطن الفرق بينهما وبين اسباب الدوار وأنواعه.

الفرق بين دوار الرأس وخفة الرأس

عندما يكون الشخص واقفًا ويشعر بأن الأرض التي يقف عليها تدور أو انه يشعر بدوران رغم ان واقف هنا تسمى دوار الرأس.

أما إذا كان الشخص واقفًا وفجأة سقط على الأرض هنا تكون خفة الرأس أو ما يسمى بالدوخة.

لابد من معرفة أن دوار الرأس ليس مرض ولكنه ناتج من خلل في وظائف الجسم أدت إلى ظهور هذا العرض.

هناك من لا يستطيع التفرقة بينهما ولكن من الممكن أن يندرج دوار الرأس وخفة الرأس تحت كلمة واحدة وهي الدوخة.

هناك نوعان من دوار الرأس نوع ليس شديد طارئ ونوع آخر قوي يأتي للشخص بين فترة وأخرى يمكن أن يتسبب في عدم قدرة الشخص على ممارسة حياته اليومية.

النوع القوي يمكن أن تظهر أعراضه على الشخص فيبدأ بالشعور بإفراز جسمه نسبة كبيرة من العرق مع رغبته في الغثيان مع شعوره بأن أذنيه تعطي صفير ورفرفة صغيرة مع عدم القدرة على الوقوف والحركة مع تغير وضعية العين والنظر إلى أعلى.

يشعر الشخص بهذه التطورات عندما يتحرك ممكن أن تأخذ لحظات ومن الممكن أن تبقى ساعات.

دوار الرأس ليس له سن معين يمكن أن يصاب به الكبير والصغير ولكن يظهر هذا العرض بكثرة عند الأشخاص الذي يكون عمرهم خمسة وستين عام أو أكثر.

عند الذهاب إلى الطبيب ليقوم بتحديد نوعية العلاج اللازم يقوم بعمل الفحوصات اللازمة والتحاليل لمعرفة السبب وراء هذا الدوار.

اسباب الدوار في الراس

يمكن أن يصاب الشخص بدوار فيتساءل عن اسباب الدوار في الراس وهنا يمكن الإجابة بأن دوار الرأس ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى وهو الدوار المحيطي، والمرحلة الثانية هي الدوار المركزي.

الدوار المحيطي من اسباب الدوار في الراس

يحدث الدوار الرأسي المحيطي عندما يكون هناك خلل في الأذن الداخلية للإنسان حيث أنها هى المسئولة عن عمل ضبط جسم الإنسان وتوازنه فهي تقوم ببعث توجيهات وإشارات إلى المخ ليقوم الجسم بضبط نفسه ومعرفة مكانه بالنسبة للجاذبية الأرضية.

ويمكن اعتبار أن ثمانون بالمائة يتعرضون لدوار الرأس المحيطي.

أسباب تجعل الشخص يصاب بدوار الرأس الداخلي

الإصابة بدوار الوضعة الانتيابي الحميد

يمكن تعريف دوار الوضعة الانتيابي الحميد بأنه يحدث نتيجة تكون الكالسيوم على الأذن الداخلية فتقوم بعمل اضطراب في إرسال تنبيهات إلى المخ لتنبيهه بمكان وقوف الجسم ويمكن اعتباره من اسباب الدوار في الراس .

. وإلى الأن لم يحدد الطب سبب هذا النوع من الدوار ولكن يمكن أن يرجح إلى أن السبب هو أن يكون الشخص تعرض إلى حادث أو أن يكون الشخص مصاب بالتهاب يسمى التهاب التيه.

التهاب التيه من أسباب الدور في الرأس المحيطي

يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب التيه إذا كان قد تعرض لدور برد شديد أدي إلى حدوث تورم وانتفاخ في جزء من الأذن الداخلية حيث يمنع هذا الورم والانتفاخ إلى إصدار إشارات إلى المخ واضطرابها.

عندما يصاب الشخص بالتهاب التيه يبدأ يشعر بأن أذنه في حالة صفير أو رفرفة من الداخل فيبدأ أن يشعر بالدوخة ودوران وعدم التوازن ويبدأ أن يفقد القدرة على السمع في الأذن التي بها تورم وانتفاخ.

السبب في الإصابة بهذا المرض هو إصابة الشخص بنوع من البكتيريا أو الفيروسات التي تؤثر على الأذن مثل الإصابة بالحساسية.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون الكحول بكثرة والتدخين هم أكثر الناس عرضة للإصابة بالتهاب التيه.

إصابة العصب الدهليزي بإلتهاب

يعتبر من اسباب الدوار في الراس عندما يصاب الشخص بالإنفلونزا او الجدري والحمى في هذه الحالة تؤثر على الأذن الداخلية وهنا يلتهب العصب الدهليزي القوقعي ويصبح غير قادر على إصدار إشارات إلى المخ لحدد موقعه في التوازن.

عندما يصاب الشخص بالإنفلونزا او الجدري والحمى في هذه الحالة تؤثر على الأذن الداخلية وهنا يلتهب العصب الدهليزي القوقعي ويصبح غير قادر على إصدار إشارات إلى المخ لحدد موقعه في التوازن. هنا يحدث دوار في الرأس وعدم التعرف على الإشارات والمعلومات التي تصدر من المخ.

ويوجد علاقة قوية بين التهاب التيه التهاب العصب الدهليزي.

العلاقة المتمثلة بينهما هو أن عند إصابة الشخص بالتهاب عصب التيه يكون هناك ورم في فرعي العصب الدهليزي.

بينما عندما يحدث تورم في العصب الدهليزي يكون هناك ورم في أحد فروع العصب التيه.

إصابة الشخص بداء مينيير

عندما يصاب الشخص بداء مينيير عندما يكون هناك خلل في الجهاز المناعي او أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية من العائلة أو يكون السبب في الإصابة هو تعرض الشخص لحادث أثر على رأسه وأذنيه.

في هذه الحالات ينتج أن تتراكم السوائل على الأذن مما يؤثر عليها بالسلب حيث يبدأ الشخص في عدم القدرة على السمع مع وجود ألم في الأذن ورفرفة داخل الأذن وصوت صفير.

ويبدأ الشخص في الشعور بالألم ليس بصفة متكررة يمكن أن تأتي من مرة إلى مرتين في الأسبوع وممكن أن تأتي مرة كل شهر.

كما أن الشخص من الممكن أن يصاب بمتلازمة تفرز الفتحة العلوية للنفيق الطبلي.

وممكن أن يصاب بناسور الملف المحيطي الذي يسبب الدوار الرأسي المحيطي.

وأيضًا إصابة الشخص بالهربس النطاقي الأذني من أسباب الدوار الرأسي المحيطي.

أما بالنسبة للنوع الثاني الدوار الرأس المركزي الذي يأتي نتيجة إصابة الشخص بالصداع أو ونتيجة للتصلب المتعدد الذي يؤثر على الجهاز العصبي.

أو نتيجة ورم العصب السمعي أو نتيجة ورم الدماغ.

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