اسباب الم الجنب الايسر

تعد اسباب الم الجنب الايسر متنوعة ويمكن أن تصيب العديد من الأشخاص بناء على عدة أمور مختلفة متعلقة بمشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي أو الإصابة بالأمراض التي تؤدي لألم الجنب الأيسر.

ألم الجنب الأيسر

يمكن أن ينشأ ألم البطن في المنطقة ما بين الصدر وحتى أصل الفخذ وقد يكون الألم في الجانب السفلي من البطن أو في الجانب العلوي الذي يكون له اسباب متنوعة نظرا لوجود الكثير من أعضاء الجسم في الجزء العلوي مثل الرئتين والقلب والكلى والبنكرياس وغيرها.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن اسباب الم الجنب الايسر وطريقة تشخيصها والكثير من الأمور الهامة المتعلقة بهذه الحالة وذلك عبر السطور القادمة.

اسباب ألم الجنب الأيسر

هناك العديد من اسباب الم الجنب الايسر ومن أهمها ما يلي:

متلازمة القولون العصبي

إن إصابة الشخص بمتلازمة القولون العصبي يعد أحد الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة الشخص بألم في الجانبين مما يعد دلالة على الإصابة بالقولون وقد يرافقها بعض الأعراض الشائعة مثل انتفاخ وتغير في حركة أمعاء المريض وإصابته بالإسهال أو بالإمساك وغيرها.

وهناك أسباب عديدة قد تؤدي إلى متلازمة القولون العصبي ومنها العدوى البيكتيرية أو الإصابة بالتوتر والقلق أو تناول بعض الأطعمة التي تهيج القولون.

ولكي تتخلص من اسباب الم الجنب الايسر الناتج عن متلازمة القولون العصبي يكون عليك تناول الأطعمة التي تتواجد بها الألياف والبروبيوتيك مثل الزبادي والبعد عن الأمور التي يمكن أن تؤدي للقلق والتوتر مما يحسن من حالتك الصحية كثيرًا.

التهاب المعدة

التهاب المعدة من المشاكل المرضية التي تكون ناشئة عن العدوى البكتيرية ويمكن أن تكون ناتجة أيضًا عن الشعور بالأجهاد أو التعرض لجراحة أو مرض أو التعرض للإشعاع ويمكن أن يسبب التهاب المعدة ألم في الجانب الأيسر من البطن بالإضافة إلى الشعور بقيء وغثيان متكرر.

وإن كنت تعاني من التهاب في المعدة مما يسبب لك الألم يمكنك علاجه بطريقة بسيطة عبر الاستعانة بأدوية تقليل حمض المعدة والتي يمكن أن تقلل من الالتهابات بشكل كبير.

حصى الكلى

إن كنت مصاب بحصوى كبيرة على الكلى فإن هذا الأمر يمكن أن يتسبب لك في العديد من الأعراض من بينها الشعر بالألم في البطن وفي الجوانب إضافة إلى الشعور بقيء وغثيان ونزول دم عند التبول وغيرها.

ويمكن لشرب الماء بكثرة أن يقلل من الشعور بألم البطن الذي ينتج عن حصى الكلى ولكن في الغالب يكون المريض بحاجة إلى الرجوع للطبيب المعالج لاتخاذ الإجراء اللازم لعلاج حصى الكلى.

عدوى الكلى

إن وجود أي إصابة أو عدوى بالكلى اليسرى من الممكن أن يتسبب بألم في الجزء الأيسر من البطن ويمكن أن يصاب المريض أيضًا بزيادة في معدل التبول والشعور بألم عند التبول إضافة إلى ألم الظهر أو الشعور بقيء وغثيان وألم بالفخذ وغيرها.

وعند الإصابة بعدوى بالكلى يكون عليك الرجوع إلى الطبيب بشكل مباشر للحصول على الرعاية الطبية المناسبة حتى لا تصاب بمضاعفات صحية.

تضخم الطحال

عند الإصابة بتضخم في الطحال قد يصاب الشخص بألم في الجزء الأيسر من البطن مما يدل على وجود مشاكل في الطحال وقد يرافق الشعور بألم بعض الأعراض الأخرى مثل:

قله تناول الطعام.

إصابة المريض بفقر الدم.

الشعور بالخمول والكسل.

حدوث نزيف متكرر.

الإصابة بالتهابات متزايدة.

يمكن أن يصف الطبيب لعلاج الحالة بعض أنواع المضادات الحيوية وفقًا للحالة البسيطة للمريض ولكن في بعض الأحيان قد يحتاج الأمر إلى التدخل الفوري والرعاية الصحية الكاملة للمريض.

التهاب التامور

يعد التهاب التامور عبارة عن تهيج يحدث في تامور القلب وهو العطاء الغليظ الذي يحيط بقلب الإنسان مما يسبب ألم في الصدر وفي الجانب الأيسر من الجزء العلوي.

ينتج التهاب التامور من افصابة بعدوى فيروسية ويتم علاجه بواسطة تناول المضادات الحيوية مع الاهتمام براحة المريض بشكل كافي.

التهاب البنكرياس

يمكن أن يؤدي التهاب البنكرياس إلى الشعور بآلام شديدة وخصوصًا في جوانب البطن ويمكن أن يكون الألم شديد أو طفيف ولكن قد يتوقف هذا الأمر على شدة حالة المريض.

يمكن أن يصاحب هذا الألم بعض ألعراض الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بقيء وغثيان أو إسهال متكرر.

وقد يساعد تناول الطعام الصحي والسوائل والحصول على قدر من الراحة في التخلص من الألم ولكن في الحالات القصوى قد يحتاج الأمر إلى التدخل الطبي المباشر.

التهاب الرتج

التهاب الرتج يعتبر من الأمور الشائعة التي يمكن أن تسبب ألم البطن من الأسفل أو الإصابة بألم في جميع أجزاء البطن بما فيها الجانب الأيسر.

ومن الجدير بالذكر أن الرتج هو عبارة عن أكياس صغيرة الحجم تتواجد في جدار الأمعاء.

ويمكن أن تزيد فرص الإصابة بالتهاب الرتج لدى الأشخاص المتقدمون في السن ويمكن ان يكون مرافق لبعض الأعراض الأخرى مثل القيء والغثيان والشعور بالحمى وغيرها.

وقد تحتاج حالات التهاب الرتج الرعاية الطبية وأخذ بعض مضادات الالتهاب والاعتماد على تناول الكثير من السوائل ومسكنات الآلام.

كيفية تشخيص ألم الجنب الأيسر

إن كان الشخص المريض معرض ل اسباب الم الجنب الايسر فقد يوصي الطبيب بضرورة إجراء الفحوصات الطبية التالية:

الفحص الجسدي للمريض.

إجراء تصوير عبر الرنين المغناطيسي.

إجراء تصوير بالموجات.

القيام بعمل أشعة مقطعية.

علاج ألم الجنب الأيسر

يمكن أن تعتمد طرق العلاج على نوع الألم و اسباب الم الجنب الايسر الذي أدى لوجوده وقد يكون العلاج في الغالب عبارة عن المضادادات الحيوية إضافة إلى الاستعانة بنظام غذائي صحي يساعد في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي ولكن قد يختلف الأمر حسب حالة كل مريض.

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