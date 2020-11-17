استاد جامعة الملك سعود جاهز لاستقبال النصر

المواطن - مروة نبيل

يستعد نادي النصر لحفل تدشين استاد جامعة الملك سعود في الرياض ملعبًا رسميًا للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

استاد جامعة الملك سعود جاهز

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من داخل استاد جامعة الملك سعود بعدما اكتسى باللون الأصفر وشعار العالمي، مشيرًا إلى أن حفل التدشين سينطلق، بعد قليل.

وكان نادي النصر قد أعلن عن إعادة تسمية استاد جامعة الملك سعود إلى “ساحة النصر” بعدما كان يُعرف اسمه بـ”محيط الرعب”، حينما كان يستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال السنوات الماضية.

ووقعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت عقدًا مع شركة الوسائل السعودية الفائزة بمناقصة الاستثمار في ملعب الجامعة، ليكون المقر الرسمي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم لمدة 10 سنوات.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية.

ويحتل النصر المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الذي يتواجد في المركز الـ14 بالرصيد ذاته.

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