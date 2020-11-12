استبعاد عمر خربين من مباراة سوريا وأوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عمر خربين عن مباراة منتخب بلاده سوريا ضد نظيره الأوزبكستاني الودية المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، في دبي.

استبعاد عمر خربين

وتواجد عمر خربين في معسكر المنتخب السوري الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراة أوزبكستان الودية، إلا أن المدير الفني التونسي نبيل معلول استبعده مع القائمة سواء الأساسية أو الاحتياطية.

وجاءت تشكيلة المنتخب السوري في مباراة اليوم، كالتالي؛ إبراهيم عالمة، عمرو ميداني، فارس أرناؤوط، مؤيد العجان، يوسف الحموي، محمد عثمان، إياز عثمان، محمود المواس، كامل حميشة، ماهر دعبول وعلاء الدالي.

عمر السومة يغيب

على الجانب الآخر، يغيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عمر السومة عن معسكر المنتخب السوري الحالي بسبب معاناته من الإصابة، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسعى الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش لتجهيز عمر السومة خلال الفترة المقبلة، أملًا في مشاركته ضد الشباب بعد فترة التوقف الدولي الحالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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