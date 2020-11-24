استشاري لـ”المواطن”: عام 2021 سينفرد بالمزيد من لقاحات كورونا

المواطن - محمد داوود - جدة

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أن العام الجديد 2021 سينفرد بالوصول إلى المزيد من لقاحات كورونا وبذل المزيد من الجهود لتطويق ومحاصرة فيروس كورونا، مبينًا لـ”المواطن“، أن العام الجديد سيكون مؤشرًا قويًا لاحتواء الفيروس، فمع انتشار التطعيمات في الدول ستخف حدة الإصابات ويتراجع الفيروس ويضعف.

مبادرات لتطويق الجائحة

وحول جهود السعودية في قمة العشرين لحماية كوكب الأرض قال: منذ انتشار جائحة كورونا لم تقتصر جهود السعودية على الوطن فقط، بل امتد ذلك وشمل العالم، فكم من المبادرات التي أطلقتها السعودية من أهمها دعم منظمة الصحة العالمية.

وجاءت قمة العشرين برئاسة السعودية لتؤكد دورها في مواجهة الجائحة على المستوى العالمي وحماية كوكب الأرض، وتوفير اللقاحات واستغلال فرص القرن 21 في مختلف المجالات، وإطلاق العديد من البرامج والرؤى التي تتوافق مع تحديات المرحلة حتى يعود استقرار العالم ويتعافى الاقتصاد ويتمتع كل فرد في العالم بموفور الصحة والعافية.

استمرار الاشتراطات الصحية رغم وجود لقاحات كورونا

وأكد الدكتور مروان، أنه مع توفر لقاحات كورونا فإنه لن يتم التراجع عن التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين وغير ذلك من الاشتراطات الصحية التي تضمن عدم تعرض الفرد للإصابة حتى في حالة أخذه اللقاح الواقي.

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