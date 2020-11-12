اسماء اولاد بحرف م

بعد معرفة الأهل لنوع الجنين في بطن الأم وتحديد الحرف يبدأون بالبحث عن اسماء اولاد بحرف م وذلك لأنه من الحروف الجميلة التي يوجد لها الكثير من الأسماء المختلفة.

أسماء أولاد من القرآن

هناك العديد من أسماء الأولاد التي ذكرت في القرآن وتبدأ بحرف الميم ويجب التعرف على هذه الأسماء بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن أجمل اسماء اولاد بحرف م وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من هذه الأسماء فيما يلي:

محمد: يعد اسم محمد من الأسماء التي يتم اطلاقها على الكثير من الأطفال المسلمين وذلك لأنه أسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وخاتم المرسلين.

مصطفى: يعد اسم مصطفى من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم والتي سماها له الله عز وجل.

محمود: يعتبر هذا الاسم كذلك من أسماء النبي محمد صلي الله عليه وسلم حيث أن صاحب هذا الاسم يتسم بالعديد من الصفات الجميلة والحميدة وهذا ما يجعل الكثير بحبه ممن حوله.

موسى: اسم موسى هو اسم كليم الله ونبيه موسى عليه السلام.

أسماء أولاد وردت كمصطلحات في القرآن الكريم

هناك العديد من اسماء الولاد التي تم ذكرها كمصطلحات في القرآن الكريم والتي تكون اسماء اولاد بحرف م ومن هذه الأسماء المميزة والجميلة ما يلي:

مبشر: معنى اسم مبشر هو الشخص الذي يقوم بحمل الأخبار الجميلة والجيدة للأشخاص الآخرين، كما أنه من الأسماء المنتشرة للغاية في بلاد الخليج.

مآب: معنى أسم مآب هو الرجوع بالسلامة حيث تم ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم وكان ذلك في الآية 29 من سورة الرعد في قوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ).

مالك: معنى اسم مالك هو الشخص الذي يمتلك الشئ ويكون مسيطر عليه وتم ذكره في القرآن الكريم في قوله (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

مؤمن: معنى أسم مؤمن هو الشخص كثير الإيمان حيث أنه من الأسماء العربية الأصيلة وتم ذكره في القرآن في قوله سبحانه وتعالى (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ).

منير: معنى أسم منير هو الشئ الذي يكون عبارة عن مصدر النور وكذلك الضوء في المنزل وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله (سراجاً منيراً).

منذر: معناه الشخص الذي يقوم بنصح الناس ويبعدهم عن طريق الشر ويدلهم على الحق والخير كما انه يقوم بندرهم من عذاب الله ويبعدهم عن سلك طريق الذنوب.

معمر: معنى هذا الاسم هو الشخص الذي يقوم بالبناء والتعمير ويتحمل الكثير على عاتقه من مسؤوليات البيت ويعمل على تعمير الكون حوله وإصلاحه بطريقة جيدة.

أسماء أولاد بحرف الميم تركية

تعد الدراما التركية من أجمل الدراما حيث بدأ الكثير من العرب مشاهدة المسلسلات والأفلام التركية بشكل كبير وبدأ التأثير باللغة وكذلك الأسماء ويبحثون عن أسماء تركية جميلة للولاد بحرف الميم منها:

مهند: على الرغم من أن أسم مهند من الأسماء العربية إلا أن استخدامه في الدراما التركية جعل الكثير يعتقد بأنه أسم تركي وهو من الأسماء الشهيرة للغاية وكذلك الجميلة.

ميرت: معنى اسم ميرت هو الجوهرة كما انه يمكن أن يطلق على الجنسين أنثى أم ذكر وهو اسم فارسي الأصل.

مراد: يعد هذا الاسم من الأسماء التركية ولكن اشتهر بشكل كبير في الأفلام العربية القديمة.

أسماء أولاد مسيحية بحرف الميم

هناك العديد من أسماء الأولاد بحرف الميم ولكن مسيحية وهي خاصة بأصحاب الديانة المسيحية ومن هذه الأسماء ما يلي:

ميناس: معنى اسم ميناس الحكمة حيث أنه تم أخذه من قديس كبير السن يتسم بالحكمة وكان صالح للغاية، يعد هذا الاسم من الأسماء ذات الأصول الارمينية.

ميخائيل: يعد اسم ميخائيل من الأسماء الجميلة وهو اسم من أسماء ملائكة الرحمن.

مؤيد: يعني اسم مؤيد هو الشيء أو الشخص الذي يكون عبارة عن مصدر سعادة لكل من حوله، كما أنه يعني الشخص القوي الشجاع.

ميران: معنى اسم ميران هو الشخص الذي يتصف بالكثير من الأخلاق والاحترام وينال على الكثير من التقدير ممن حوله.

أسماء أولاد فخمة

يوجد الكثير من أسماء الولاد التي تبدأ بحرف الميم والتي تكون فخمة وجميلة للغاية ومن هذه الأسماء ما يلي.

مؤنس: معناه هو الشخص الذي يقوم بونس الوحدة ويعمل على تسلية الآخرين ويطلق هذا الاسم بشكل أكبر على الخدم وذلك لأنهم المسؤولون عن تسلية أسيادهم.

مهران: معنى اسم مهران هو البطل القوي، وهو من أصل فارسي.

أسماء أولاد بحرف الميم جميلة

تتعدد الأسماء للولاد التي تكون بحرف الميم والتي تتصف بأنها جميلة ومميزة للغاية ومنها:

موراي: معنى اسم موراي هو الشخص الذي يعمل في البحر ويعد هذا الاسم من الأسماء الأجنبية.

مهاب: معنى هذا الاسم هو الشخص الذي يتصف بالكثير من الوقار وكذلك الهيبة العظيمة.

اسماء اولاد مميزة بحرف الميم

لا تنتهي أسماء الولاد بحرف الميم والتي تكون جميلة ومنها:

مصعب: معنى اسم مصعب هو الخيل الذي لم يستطع أحد ركوبه من قبل وكذلك معناه الشخص الذي كون قوي وصعب الطباع ولكن يوجد به الكثير من الصفات الجميلة.

مسلم: معنى أسم مسلم هو الشخص الخالي من الأخطاء كما أنه تم اشتقاقه من كلمة الإسلام وهو من الأسماء التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

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