اضرار البقدونس على الكلى

الكثير من الأشخاص يتسائل عن اضرار البقدونس على الكلى بشكل خاص وعلى الجسم بشكل عام حيث أن البقدونس يعد من أحد النباتات التي يتم استهلاكها في طهي الكثير من الأطعمة.

نبات البقدونس

يعد البقدونس من النباتات الطبيعية الهامة التي تعتبر شائعة ويتم استهلاكها في الطهي بمعظم أشكاله في الكثير من البلدان حول العالم حيث يتم إضافته للعديد من أنواع السلطات أو إضافته عند طهي بعض أنواع الأطعمة كالأسماك أو اللحوم بأنواعا حيث أنه يعطي نكهة وطعم رائع.

وهو يعد أحد النباتات التي تحتوي على قدر عالي من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يشكل خطورة عند تناوله بكميات مفرطة.

ولذلك سوف نبين لكم عبر هذا الموضوع على موقع المواطن اضرار البقدونس على الكلى بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الهامة التي يجب أن تعرفها عن نبات البقدونس وذلك في السطور التالية.

اضرار البقدونس على الكلى

البقدونس يوجد به العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان بشكل عام إلا أن تناول البقدونس بشكل خاطيء أو بطريقة مفرطة من الممكن أن يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية وخاصة عند مرضى الكلى إن كانوا يتناولون أدوية مدر للبول فإن استهلاك كمية عالية من البقدونس فغنه قد يتعارض مع الأدوية ويمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم أو الإصابة بالدوار.

ويمكن أن يحدث هذا الأمر نتيجة لفقد كميات عالية من السوائل بالجسم إضافة إلى فقد الفيتامينات والمعادن والأملاح الهامة لصحة الإنسان ولذلك إن كنت مريض بالكلى لا يفضل أن تتناول البقدونس زيادة عن النسبة المعتادة التي تتواجد في الطعام اليومي حتى لا يسبب أي خطورة على حالتك الصحية بشكل عام.

أضرار البقدونس بشكل عام

على الرغم من الفوائد العظيمة للبقدونس بالنسبة لجسم الإنسان إلا أن هناك بعض الأضرار التي لا يمكن إغفالها والتي تظهر عند بعض الأشخاص ومنها:

مرضى ارتفاع ضغط الدم

يعمل البقدونس على تخزين الصوديوم في الجسم ولذلك يعد من الأشياء التي يمكن أن تشكل خطر على مرضى ارتفاع ضغط الدم ولذلك يجب الابتعاد عن تناوله لمن يعانون ارتفاع في معدل الضغط.

يؤدي لاحتباس السوائل بالجسم

البقدونس يعد أحد العناصر التي يمكن أن تزيد من احتباس السوائل في الجسم حيث أنه يحتفظ بالصوديوم داخل الجسم مما يؤثر على الماء ويؤدي لاحتباسها.

مرضى السكر

يساعد البقدونس على خفض معدلات السكر في الدم ولذلك يجب الحرص على متابعة معدل السكر لدى من يعانون من السكري عند تناولهم للبقدونس حتى لا ينخفض معدل السكر بشكل كبير ويؤثر ذلك على صحة المريض.

أثناء الحمل والإرضاع

في حالة الحمل لا يفضل تناول البقدونس بكميات عالية حيث أنه يحتوي على عناصر تساعد على الإجهاض وبدء نزول الحيض ولذلك قد يسبب خطرًا على الأم والجنين في هذه الفترة ولذلك يجب الابتعاد عن الإفراط في تناوله.

وفي فترة الإرضاع يكون من الأفضل أيضًا عدم القيام باستهلاك قدر عالي من البقدونس يزيد عن النسبة المعتادة التي تتواجد في الطعام اليومي للشخص العادي.

في حالات إجراء الجراحة

إن كنت ستقوم بإجراء جراحة قريبة فيكون من الأفضل الامتناع عن تناول البقدونس قبل اسبوعين من إجرائها حيث أنه يحتوي على الكثير من العناصر التي تساعد على خفض الجلوكوز بالدم مما يؤثر على معدل السكر في الجسم أثناء او بعد القيام بإجراء الجراحة.

يقلل حليب الثدي

تناول البقدونس بكميات عالية في فترة الإرضاع يمكن أن يتسبب في تقليل معدل حليب الثدي لدى الأم مما قد يؤثر بشكل سلبي على الأم وعلى الطفل الرضيع ولذلك يكون من الأفضل التقليل من تناول البقدونس في فترة الرضاعة وعدم تخطي المعدل المعتاد من تناوله في النظام الغذائي اليومي.

اضرار أخرى لنبات البقدونس

هناك بعض الأضرار الأخرى الشائعة التي يمكن أن تظهر لدى بعض الأشخاص ومنها:

الإصابة بمشاكل في الكبد.

وجود احتباس بالسوائل في الجسم.

الإصابة بحالات فقر الدم.

التفاعل مع بعض الأدوية مثل الأدوية التي تساعد على أدرار البول أو الأسبرين.

ظهور بعض المشاكل الجلدية على البشرة وخاصة عند استعمال زيت البقدونس على الجلد لفترات طوية مما يتسبب زيادة الحساسية من أشعة الشمس.

قد يزيد أيضًا من فرص الإصابة بحروق الشمس أو ظهور الطفح الجلدي على البشرة.

العناصر الغذائية في البقدونس

البقدونس يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات فكل مائة جرام من البقدونس الطازج تحتوي على الآتي:

السعرات الحرارية 36

إجمالي الدهون 1 والقيمة الغذائية لها 1%

الدهون المشبعة 0 والقيمة الغذائية لها 1%

الكوليسترول 0 والقيمة الغذائية له 0%

السكر 1 جرام

البروتين 3 والقيمة الغذائية له 6%

فيتامين أ القيمة الغذائية له حوالي 168%

فيتامين سي القيمة الغذائية له حوالي 222%

الصوديوم 56 ملليغرام والقيمة الغذائية له 2%

إجمالي الكربوهيدرات حوالي 6 والقيمة الغذائية 2%

الألياف الغذاية 3.3 والقيمة الغذائية له 3%

السعرات الحرارية من الدهون 7

فوائد البقدونس

هناك العديد من الفوائد الهامة لنبات البقدونس على صحة الإنسان إن تم تناوله بالنسبة اليومية المعتادة ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

له دور فعال في التقليل من السعال.

يعالج اضطرابات الكبد.

يساهم في التخلص من المشاكل المرافقة للدورة الشهرية.

يعالج الربو.

يعالج لدغات الحشرات.

له دور هام في التقليل من مشالكل الجهاز الهضمي.

يساعد في التخلص من التورمات والكدمات التي يمكن أن تصيب بعض ألشخاص.

له دور هام في الوقاية من تشقق الجلد.

يقلل من الإصابة بحصى الكلى.

يعالج التهاب المسالك البولية.

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