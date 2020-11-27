اعتدال يحذر من العنف: التطرف نهاية الحياة

المواطن - الرياض

نشر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف “اعتدال”، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، حذر خلاله من خطورة التطرف والعنف في هدم الأسر وتفكيك الروابط الأسرية.

وعلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف على المقطع بقوله “التطرف نهاية القصة .. نهاية الحياة”.

ويوضح المقطع خطورة العنف والتطرف في تدمير حياة الشخص والأسرة بأسرها في لحظة من لحظات فقدان العقل والحكمة.

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