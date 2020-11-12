اعتقال شخص يشتبه بعلاقته بالهجوم على سفارة السعودية في لاهاي

المواطن - الرياض

أعلنت شرطة هولندا اعتقال شخص يشتبه بعلاقته بالهجوم على سفارة المملكة في لاهاي.

فيديو | تعرض سفارة #المملكة في لاهاي إلى إطلاق نار والشرطة تحقق في الحادثة#الإخبارية pic.twitter.com/QthNPrT7Ic — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2020

وتعرض مبنى سفارة السعودية في لاهاي إلى إطلاق نار فيما فتحت الشرطة تحقيقًا عاجلًا حول الحادث.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى بعد تعرض المبنى لإطلاق النار حيث ظهرت آثار الطلقات على الزجاج وواجهة المبنى.

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق أن مطلق النار فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، مؤكدة على أنه لم يُصب أحد في الهجوم، وقامت الشرطة الهولندية بتأمين الشارع خارج السفارة منذ الحادث الذي وقع في السادسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

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