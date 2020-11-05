اعتماد دخول الاتحاد السعودي ضمن اتفاقية التعليم الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اعتماد دخول الاتحاد السعودي للعبة ضمن اتفاقية التعليم الآسيويةـ والتي تحدد الحقوق والواجبات على الاتحاد القاري والاتحادات المحلية الأعضاء بالنسبة لرخص التدريب الآسيوية المعتمدة منه.

الاتحاد السعودي ضمن اتفاقية التعليم

وتحدد الاتفاقية الحد الأدنى للمتطلبات في شروط المحاضرين والدارسين ومعايير القبول التنظيمية والمدة ومحتوى المنهج التعليمي وتكملة البرنامج وإصدار الشهادات، كما تؤكد بأن دورات المدربين الآسيوية تقدمها الاتحادات فقط الموقعة على اتفاقية التعليم الآسيوية.

وتتيح هذه الاتفاقية للاتحاد الحق الكامل في تقديم دورات تدريبية خاصة بالمدربين في السعودية على المستوى المعتمد من الاتحاد الآسيوي دون أخذ الموافقات حسب المتبع في النظام السابق.

وأضاف البيان الذي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم: “الأمير الذي يُعد فرصة للاتحاد من أجل تطوير المدربين بناء على فلسفته في كرة القدم كما أنه معني بشكل أكبر في تصميم محتوى برامجه”.

الاتفاقية تُساهم في تطوير المدربين الوطنيين

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان: “الانضمام لهذه الاتفاقية سيساهم في تطوير المدربين الوطنيين ووضع البرامج والدورات المناسبة لهم وفقًا لرؤية الاتحاد وفلسفته في إدارة كرة القدم بالمملكة”.

وأشاد السلطان بجهود نائب رئيس اللجنة وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف التي بذلها من أجل اعتماد الاتحاد الآسيوي دخول الاتحاد السعودي إلى الاتفاقية.

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