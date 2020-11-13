اعراض القولون العصبي الحاد

متلازمة القولون العصبي تعتبر من أكبر المشاكل الصحية المعروفة، حيث يبحث الكثير عن اعراض القولون العصبي الحاد، ويتراوح الشعور بالألم الناتج عنها بين بسيط وحاد.

تشخيص القولون العصبي

في الزمان القديم كان يخضع الشخص لإجراء الكثير من الفحوصات للتشخيص، أما في الوقت الحالي يمكن تشخيصه من خلال بعض الطرق، ومن أهمها:

يعتمد بعض الأطباء على نتائج تحليل الدم والبراز، أو إجراء منظار لمنطقة القولون، حتى يتم التأكد من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

بعض المرضى الذين أصيبوا بالتهاب بكتيري حاد في منطقة الأمعاء الدقيقة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون الحاد.

المرضى الذين خضعوا فيما سبق لإجراء عمليات جراحية تشمل استئصال الزائدة الدودية أو الرحم، هم أيضًا عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

مريض القولون العصبي يعاني من بعض اعراض القولون العصبي الحاد، والتي تدل على إصابته مثل: الهبوط الحاد في الدورة الدموية، الشعور بالحمى والقشعريرة، الإصابة بأمراض فقر الدم.

اعراض القولون العصبي الحاد

تتعدد أعراض القولون العصبي الحاد، حيث من أهم هذه الأعراض:

الشعور بانتفاخ وغازات مستمرة في البطن بصورة دائمة، وبصورة خاصة عند الانتهاء من تناول الطعام.

التعرض للإصابة بالإسهال أو الإمساك بالتناوب مع بعضهما البعض، مع بروز البطن للخارج وصلابة ملمسها.

آلام وتقلصات مزمنة في منطقة أعلى البطن وتسبب الشعور بالإزعاج، مع ملاحظة وجود بعض الإفرازات المخاطية المصاحبة للبراز.

أسباب الإصابة بالقولون العصبي الحاد

حتى وقتنا هذا لا يوجد سبب واضح للإصابة بأعراض القولون العصبي الحاد، ولكن توجد عدة عوامل مساعدة، ومن خلال موقع المواطن نوضح أهمها:

التعرض إلى الضغوط النفسية والعصبية بصورة مستمرة، مع التفكير المستمر والشعور بالقلق والتوتر بصورة دائمة.

تناول أطعمة غنية بنسبة كبيرة من الألياف، مع تناول وجبات تحتوي على نسبة هائلة من الدهون والدسم.

بعض البقوليات تتسبب في التهاب القولون العصبي، وبصورة خاصة إذا كان الجهاز الهضمي غير قادر على التعامل معها.

التغيرات الهرمونية التي تحدث لدى السيدات بصورة خاصة في مراحلها العمرية المختلفة، وبصورة خاصة في خلال الحمل وفترة ما قبل الحيض.

بعض الأطعمة التي تحتوي على التوابل والمواد الحارة أو المسبكة، قد تزيد من فرص الإصابة بمتلازمة القولون العصبي الحاد.

تحدث بعض التغيرات والتفاعلات في القولون العصبي، وينتج عنها خلل في وظيفته وتسبب التهابه، وأيضًا النوم لفترات طويلة، وبصورة خاصة بعد الطعام مباشرًة.

علاج القولون العصبي الحاد

بعد التعرف على أعراض القولون العصبي الحاد، يجب التعرف على النصائح والإرشادات التي تعالج القولون العصبي الحاد، ومن أهمها:

محاولة الابتعاد عن مسببات الضغط العصبي والنفسي، والحد من القلق والتوتر والتفكير بصورة مستمرة.

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، حيث يجب أن تتراوح كمية المياه بين 2 إلى 3 لتر بصورة يومية.

المواظبة على التمارين الرياضية الخفيفة والبسيطة بصورة يومية أو المشي، حيث يساعد ذلك على تعزيز وظائف الجهاز الهضمي هضم الطعام بصورة أفضل.

يجب عليك تجنب المشروبات الغازية، حيث هذه المشروبات الغازية تحتوي على نسب هائلة من السكر والكافيين.

يجب الإقلاع عن تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة، وأيضًا المشروبات التي تحتوي على مواد مبيضة مثل النسكافيه والكابتشينو، والإقلاع عن التدخين والمدخنين.

يجب تجنب تناول الأدوية التي تعالج الإسهال أو الإمساك بشكل مفرط، حيث أن الاعتماد عليها بشكل كلي يضر القولون ويتسبب في حدوث خلل في وظائفه.

يجب الابتعاد عن تناول وجبات كبيرة أو دسمة، ومن الممكن استبدالها بوجبات صغيرة متكاملة ومتعددة.

يجب الابتعاد عن الخمول والكسل والنوم بعد الأكل بصورة مباشرة، ويجب الابتعاد عن الإجهاد المستمر أو العمل المتواصل.

يجب أن تقوم بمضغ الطعام بصورة جيدة ومحاولة زيادة المدة التي تتناول فيها الطعام، حيث تسهل من عملية الهضم والامتصاص.

أنواع الأطعمة التي تحفز التهاب القولون

كافة منتجات الألبان بما فيها الزبادي والجبن بجميع أنواعها، حيث هذه المنتجات تزيد من حساسية الجهاز العصبي.

الاطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة والسريعة وبصورة خاصة المقليات، حيث هذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتتمثل في: الشاي، القهوة، كافة المشروبات الغازية بجميع أنواعها، والشكولاتة تعتبر من مسببات الإصابة بالقولون العصبي الحاد.

أنواع الطعام التي تسبب الشعور بالانتفاخ وتتمثل في: البصل، الثوم، القرنبيط، الكرنب، الكرات، الفاصوليا، الفول، اللوبيا، العدس.

الخضروات والفواكه بكافة أنواعها وبصورة خاصة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والتي تتمثل في: الطماطم، الخيار، الخس، الموز، التفاح.

الأطعمة الحارة والتي تحتوي على توابل ومكسبات طعام بنسبة هائلة.

أطعمة مشروبات تساعد في علاج القولون العصبي الحاد

العسل الأبيض من الأطعمة التي تساعد في تخفيف آلام القولون العصبي الحاد.

التفاح من الفاكهة المعروفة التي تساعد على تهدئة الأمعاء وعلاج الإمساك وعسر الهضم والانتفاخ.

منقوع الشمر من المشروبات التي تساعد على التخلص من عسر الهضم والانتفاخ.

بعض الخضراوات الورقية مثل: البقدونس والسبانخ وأوراق الخس، تساعد على علاج حالة الإمساك، وتعمل على تهدئة المعدة أيضًا.

مشروب اليانسون الطبيعي والمهدئ من المشروبات التي تحد من تقلصات القولون العصبي الحاد.

الشوفان من الأطعمة الغنية والمفيدة التي تساعد على علاج القولون العصبي الحاد، وتساعد على الشعور بالشبع بجون امتلاء المعدة.

يعتبر مشروب الكراوية من المشروبات القديمة المعروفة أنها مفيدة للأطفال الرضع للتخلص من غازات وانتفاخات البطن في شهورهم الأولى، وتعتبر من أفضل الأدوية الطبيعية التي تساعد على التخلص من الغازات والانتفاخات المصاحبة للقولون العصبي.

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