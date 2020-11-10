اعراض نقص الكالسيوم والحديد

من المعروف أن اعراض نقص الكالسيوم والحديد من الأعراض الشائعة التي يمكنها أن تقوم بتشكيل خطر كبير على الحالة الصحية للإنسان، فمن المعروف أن الحديد والكالسيوم من أهم العناصر التي يحتاج لها الجسم.

وظيفة الحديد والكالسيوم بجسم الإنسان

قبل معرفة اعراض نقص الكالسيوم والحديد يجب أن نتعرف على وظيفة الحديد والكالسيوم بجسم الإنسان، وهذا ما سوف يقدمه لنا اليوم موقع المواطن.

مما لا شك فيه أن أهمية الحديد والكالسيوم ترجع إلى دورهم الهام في القيام بالعديد من الوظائف الهامة والحيوية بجسم الإنسان، فم المعروف عن الكالسيوم أنه من المعادن الهامة والضرورية في عملية نمو الإنسان وتكوين عظامه.

أما بالنسبة للحديد فهو يعد أحد العناصر الهامة والضرورية بجسم الإنسان، فله دور كبير في تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تعد من أهم خلايا الدم فهي المسئولة عن القيام بنقل الأوكسجين الموجود بالدم لجميع خلايا جسم الإنسان.

اعراض نقص الكالسيوم والحديد في الجسم

مما لا شك فيه أن الكالسيوم والحديد من العناصر الهامة جدًا بجسم الإنسان، ولهذا فنقصهم أو نقص أحدهم يكون سبب في ظهور العديد من الآثار الجانبية على الصحة العامة لجسم الإنسان، وقد يتسبب نقصهم في ظهور العديد من الأعراض على الإنسان، ومن أكثر هذه الأعراض ظهورًا ما يلي:

أعراض نقص الكالسيوم

في الغالب لا تظهر على الإنسان أي أعراض تشير إلى وجود نقص بالكاسيوم، خاصة أن كان الأمر في بدايته، وقد يرجع هذا إلى أن الجسم يبدأ يستعين بما لديه من مخزون، والذي يتواجد في عظام الجسم وأيضًا بالأسنان، ولكن مع مرور الوقت تبدأ الأعراض في الظهور.

من الممكن أن يتعرض أي شخص للإصابة نقص بمستوى الكالسيوم بالدم بسبب انخفاض مستوياته بالدم إلى أقل من المستوى الطبيعي وهو 8.8 كلك جرام/ لكل ديسيليتر، ومن الممكن أن يتعرض الإنسان لنقص بالكالسيوم في حالة حدوث انخفاض في مستوى أيونات الكالسيوم بالدم، وقد يرجع هذا إلى هذه الأسباب:

إصابة الإنسان بتشنجات العضلات وبالشد العضلي بشكل متكرر.

شعور الإنسان بتنميل في الأطراف بشكل ملحوظ، ومن الممكن أن يصل هذا التنميل إلى الوجه في بعض الأوقات.

حدوث ترقق وضعف وتكسير بالأظافر.

هذا بالإضافة إلى تعرض البشرة للجفاف بشكل واضح.

شعور الإنسان بالتعب العام باستمرار.

الإصابة بهشاشة العظام.

ومن الأسباب أيضًا إصابة الإنسان بمرض الكساح.

هذا بالإضافة إلى تعرض العظام للكسر بسهولة جدًا عند تعرضها لأي إصابة مهما كانت بسيطة.

التعرض لضعف الذاكرة، والإصابة بالإكتئاب.

هذا إلى جانب الشعور بفقدان الشهية.

ومن أهم الأسباب هي تعرض الأسنان واللثة للعديد من المشاكل، ومن أهمها تهيج اللثة والتسوس.

بالإضافة إلى حدوث بعض الاضطرابات في نعدل نبضات القلب.

الشعور بآلام الصدر.

كما أن خشونة الشعر أيضًا تعد ضمن الأسباب الشائعة.

ومن الأسباب النادرة الشعور بصعوبة في البلع.

الإصابة بالشلل الرعاش.

هذا بالإضافة إلى الإصابة بالثعلبة وأيضًا التعرض لاعتلال عضلة القلب.

أعراض نقص الحديد

أما بالنسبة لأعراض نقص الحديد فهي تظهر على الإنسان بشكل أسرع، وهذا على عكس أعراض نقص الكالسيوم، وهذا يرجع إلى أن الجسم لا يقوم بتخزين الحديد، ولهذا فأن أعراض نقص الحديد تظهر على الإنسان بمراحل مبكرة من المرض.

ويعد نقص الحديد من الأعراض الأكثر شيوعًا لدى النساء عن الرجال، وتظهر الأعراض بشكل أقوى خلال فترة الحيض، وخلال أشهر الحمل، وأيضًا خلال فترة الرضاعة الطبيعية، وعلى الأطفال الصغار والرضع، وعلى الفتيان بعمر المراهقة، وأيضًا على الفتيات الذين يمارسون الألعاب الرياضية العنيفة.

وقد يكون نقص الحديد من الأسباب الأساسية بإصابة الإنسان بفقر الدم، أو ما يعرف بالأنيميا، ولكن أعراض نقص الحديد قد تختلف من شخص لآخر، ومن أهم الأعراض التي تشير إلى نقص الحديد بالجسم ما يلي:

شعور المصاب بالتعب الشديد والإعياء العام باستمرار.

ومن الأعراض أيضًا هو شعور المصاب بصداع شديد باستمرار ويصاحبه دوخة.

هذا بالإضافة إلى شعور الدائم برودة بالأطراف وبشكل خاص القدمين واليدين.

كما أن تقص الحديد بالجسم قد يكون سبب في فقدان الشهية وضعف الذاكرة.

تعرض اللسان لالتهاب واحمرار شديد.

كما أنه من الممكن أن يكون سبب في التعرض لخفقان واضح بالقلب وحالة من ضيق التنفس.

كما أن نقص الحديد يكون سبب في جفاف الشعر وتكسره، وجفاف البشرة وتعرضها للشحوب.

كما أنه من الأسباب التي تعرض الأظافر للتكسير.

كما أن نقص الحديد يتسبب في شعور الإنسان بالقلق الشديد، والإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

علاج نقص الكالسيوم والحديد

من الضروري أن يتوجه المريض للطبيب المختص ليقوم بتحديد له الكمية التي يحتاج لها من الحديد والكالسيوم بشكل يومي، ومن أهم الأمور التي تساعد على العلاج ما يلي:

الاهتمام بالعلاج الغذائي.

هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمكملات الكالسيوم.

هذا إلى جانب العلاج بحقن الكالسيوم.

ومن الممكن أن يتم تناول بعض أنواع الأدوية الطبية التي يقوم الطبيب بوصفها لتعويض نقص الحديد والكالسيوم بالجسم.

أهم الأطعمة التي تعالج نقص الكالسيوم والحديد بالجسم

من الممكن أن يحصل الإنسان على نسب وفيرة من الحديد والكالسيوم من خلال العديد من أنواع الطعام، التي يتوافر بها هذه العناصر بنسب مرتفعة، ومن أهم هذه الأطعمة:

كافة منتجات الألبان، وبشكل خاص المصنوعة من الألبان كاملة الدسم.

كما أنهم من العناصر التي تتوافر باللحوم الحمراء.

هذا بالإضافة إلى أنهم متوافرون أيضًا بالدواجن.

ومن الممكن الحصول عليهم من خلال الخضروات الورقية، والتي من أهمها الجرجير والسبانخ وغيرها العديد.

كما أن الفاصوليا أيضًا يمكنها أن توفرهم للإنسان بشكل واضح.

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