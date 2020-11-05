افتتاح 30 مطعمًا وكافيه على ضفاف وادي فليج في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

يفتتح بعد شهرين في محافظة حفر الباطن 30 مطعمًا وكوفي شوب بوادي فليج مطلة على النافورة الراقصة التي يمتد طولها إلى 200 متر والتي تعد الأولى من نوعها في المحافظة.

ويأتي ذلك بعد استئناف العمل في مشروع هلا مول بعد توقفه خلال السنوات الماضية بسبب إجراءات بلدية والتي تم إنهاؤها ليفتتح كاملًا بعد ما يقارب عام.

ويحتوي المول على مسرح روماني لإقامة الفعاليات يتسع لـ 500 فرد بالإضافة إلى القرية الثلجية الأولى من نوعها في المحافظة، كما تتواجد في المول فروع لبعض الشركات والماركات التي لم يسبق لها التواجد في حفر الباطن.

ويقع المول على ضفاف وادي فليج بمساحة 180 ألف متر مربع بتكلفته إجمالية تبلغ قيمتها 165 مليون ريال، يحتوي على 335 متجرًا ومنطقة ألعاب على مساحة 4500 متر مربع بالإضافة إلى هايبر ماركت على مساحة 3500 متر مربع، بالإضافة إلى قاعة أفراح نسائية مع كوفي شوب نسائي مع صالون نسائي بمساحة 4500 متر مربع.

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