افضل برنامج الرقابة الابوية للاندرويد

يبحث الآن العديد من الآباء عن طريقة تحميل افضل برنامج الرقابة الابوية للاندرويد، حتى يستطيع الآباء أن يتحكموا في المحتوى الذي يشاهدوه أبنائهم عبر موقع التواصل الاجتماعي المشهور يوتيوب.

افضل برنامج الرقابة الابوية للاندرويد

مع انتشار العديد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة يوتيوب التي لا يجب أن يشاهدها الأطفال الصغار، لما يمكنها أن تتسبب لهم فيه من أضرار، أصبح يبحث الآباء عن افضل برنامج الرقابة الابوية للاندرويد.

وهذا من أجل الحفاظ على أبنائهم، مما يجعل موقع المواطن سوف يقدم لنا اليوم طريقة تحميل افضل برنامج الرقابة الابوية للاندرويد، من أجل مساعدة الآباء وأولياء الأمور في الحفاظ على أبنائهم.

تطبيق Kids place

يتميز هذا التطبيق بخاصية الرقابة الأبوية، ويمكنه أن يقوم بحماية بياناتك الشخصية، ويجعل الأطفال الصغار غير قادرين على التطبيقات التي قد حددها الآباء.

هذا بالإضافة إلى أنه يمنع الأطفال من القيام بإجراء أي مكالمات هاتفية، أو القيام بتحميل أي تطبيقات جديدة دون الرجوع لآبائهم، كما يمنعهم أيضًا من القيام بإرسال الرسائل، أو أن يقوموا بإجراء أي تعديل بالهاتف يجعل ولي الأمر يلجأ إلى لإنفاق الكثير من الأموال.

هذا بالإضافة إلى أن التطبيق يحتوي على العديد من المميزات الأخرى التي توفر الراحة للآباء، فيمكنه أن يقوم بإعادة تشغيل التطبيق، كما أنه يساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع، وفي نفس الوقت يوفر الطمأنينة الكاملة للآباء.

مميزات برنامج الرقابة الأبوية

يتميز البرنامج بمنع للأطفال أن يقوموا بشراء أو تحميل أي تطبيقات جديدة.

كما أنه يجعل الشاشة لا تقوم بعرض أي تطبيقات إلا التي يسمح بها الآباء.

كما يتوافر بالتطبيق ميزة إغلاق التطبيق، ومن الممكن أن يقوم الآباء بتحديد الوقت المناسب للغلق.

هذا بالإضافة إلى أنه يدعم الكثير من الصفحات الشخصية لكثير من المستخدمين.

في حالة القيام بتشغيل التطبيق، فهو يقوم بحجب المكالمات الواردة.

هذا بالإضافة إلى قدرته على تعطيل جميع الإشارات اللاسلكية أثناء تشغيله.

في حالة قيام الطفل بإيقاف التطبيقات التي يشاهدونها دون قصد، فأن التطبيق يقوم بإعادة تشغيلها لهم مرة أخرى.

يساعد الآباء على توجيه تركيزهم على العديد من المهام الخاصة بهم والأكثر أهمية.

مع القيام بتشغيل التطبيق، سوف يشاهد الأطفال العديد من الخلفيات التي تتناسب معهم.

كما أن هذا التطبيق يتميز بأنه مناسب لجميع الأعمار، بداية من الرضع والصغار وأيضًا المراهقين.

عند القيام بتشغيل التطبيق يجب على ولي الأمر أن يقوم بالضغط على إغلاق الأزرار الخاصة بالصفحة الرئيسية، على سبيل المثال أزرار الاتصال وأزرار البحث والعودة، حتى لا يستطيع الطفل أن يقوم بالخروج من التطبيق وإجراء أي مكالمات هاتفية.

برنامج K9 Web Protection

يعد برنامج K9 Web Protection من أفضل البرامج التي يستخدمها الآباء ومن أكثر البرامج انتشارًا واستخدامًا حول العالم، وهو من البرامج التي يمكن تشغيلها من خلال بعض أنظمة التشغيل، ومنها ماك، وويندوز، واندرويد، وهذا من أجل حماية الأطفال من الدخول لأي تطبيقات غير ملائمة لهم.

وهذا البرنامج يمكنه أن يقوم بحجب أي موقع أو أ محتوى لا يتناسب مع الأطفال الصغار وهذا من خلال ضغطة واحدة، كما أن هذا البرنامج يتميز بتوافر به ميزة إعداد القيود الزمنية، وأيضًا التصنيف بالوقت الحقيقي.

برنامج Qustodio

هذا البرنامج مكون من مجموعة من الأدوات الرقابية الأبوية، والتي من خلالها يستطيع الوالدين الحفاظ على أطفالهم من الاستخدام الخاطئ للانترنت، ومن أهم ما يميز هذا البرنامج أنه يعمل من خلال نظام التشغيل اندرويد، فمن المعروف أن مثل هذه البرامج تعمل فقط من خلال الويندوز.

مميزات برنامج Qustodio

هذا البرنامج يتوافر منه نسخة مجانية، مما يجعله تغني ولي الأمر من القيام بشراء نسخة أخرى مدفوعة، ولهذا فهو يعد من أفضل البرامج بالنسبة لعدد كبير من الآباء.

يساعدك البرنامج في السيطرة على شبكتك اللاسلكية، وهذا قد يساعدك على أن تقوم بإخفاء المواقع الإباحية، أو أن تقوم بحظرها نهائيًا.

كما يمكن أن يتم تشغيله من خلال أجهزة المحمول المختلفة، ومن خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي.

إذا قمت بشراء نسخة مدفوعة فسوف تحصل على العديد من مميزات الوسائط الاجتماعية ورصد المراسلات.

وتعد هذه المميزات العديدة التي يحتوي عليها هذا البرنامج هي التي جعلته واحد من ضمن أفضل وأهم البرامج.

أقوى وأفضل التطبيقات للرقابة الأبوية

تطبيق Norton Family

هذا التطبيق يمكنك من أن تقوم بإدارة العديدة من الأجهزة والحفاظ على الأطفال من رؤية المواقع التي تقوم بعرض مقاطع غير مناسبة لرؤية الأطفال، كما أنه يمكنك من أن تقوم بتحديد وقت معين لاستعمال الهاتف.

كما يتوافر بهذا التطبيق خاصية التتبع، حتى يكون الآباء على علم بالمكان الموجود به أبنائهم، كما أنه من البرامج المجانية، مما يجعله أيضًا ضمن البرامج المميزة.

تطبيق ESET parental Control

هذا التطبيق يتميز بقدرته على التحكم في المحتوى الذي يعرضه حسب عمر الطفل، فمن الممكن أن يقوم بتغير المحتوى حسب عمر الطفل، ويتم هذا من خلال قيام أحد الوالدين بإرسال رسالة تذكير قبل البدء في استخدام التطبيق، كما أنه من الممكن أن يتم تحديد الفترة المسموح للطفل بها باستخدام الهاتف.

ومن خلال هذه المميزات العديدة يصبح هذا التطبيق أحد التطبيقات الرائعة التي يساعد استخدامها على الحفاظ على الأطفال الصغار

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