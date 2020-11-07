اكتشاف كوكب أمطاره من الصخور ومحيطاته حمم بركانية!

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اكتشف علماء كوكبًا جديدًا غريبًا، حيث تمطر السماء صخورًا وتتكون المحيطات من حمم بركانية، وفق ما ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، الجمعة.



وعلى هذا الكوكب الحار الحارق، الذي أطلق عليه “كوكب الجحيم” ويبعد عن الأرض مئات السنين الضوئية، تتكون المحيطات من حمم منصهرة، وتصل الرياح إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، ويتكون المطر من الصخور.

وأشار العلماء إلى أن الكوكب الذي يسبح خارج المجموعة الشمسية، غريب الأطوار، ويعد واحدًا من أكثر الكواكب “تطرفًا” التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في الدورية الشهرية للجمعية الملكية الفلكية، فقد اكتشف الكوكب الجديد علماء من جامعة ماكجيل وجامعة يورك والمعهد الهندي لتعليم العلوم.

ونشرت الدورية تفاصيل عن أحد “كواكب الحمم البركانية” الذي يتكون معظمه من محيطات الحمم البركانية المتدفقة. ووجد العلماء أن الغلاف الجوي ودورة الطقس في كوكب الجحيم، واسمه العلمي K2-141b، غريبان بشكل خاص.

ويبدو أن الكوكب يدور خارج المجموعة الشمسية، وهو بحجم الأرض، ويحتوي على سطح ومحيط وغلاف جوي كلها مصنوعة من نفس المكونات: الصخور.

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