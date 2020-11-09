الآسيوي: الهلال والشباب يتصدران وفوز أول للنصر

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، الضوء على أبرز أحداث منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن الهلال والشباب نجحا في تصدر الترتيب.

الآسيوي يُسلط الضوء على الجولة الرابعة:

وكتب حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عمر السومة، يوسف الجبلي، تركي العمار وعبدالفتاح آدم.. من برأيك كان أبرز نجوم الجولة 4 من الدوري السعودي للمحترفين“.

وحفز حساب البطولة الرسمي الجماهير للتصويت على النجم الأفضل عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإلكتروني، وعلق قائلًا: “صوّت للاعبك المفضل وتعرّف على أبرز أحداق الجولة”.

الهلال والشباب يتصدران:

نجح حامل اللقب الهلال بتجاوز عقبة فريق الاتفاق بهدفين دون مقابل سجلهما سالم الدوسري (25) وأندري كاريلو (63)، ليرفع رصيده من النقاط إلى (10) بفارق الأهداف عن الشباب الذي انتصر بدوره على الفتح بنتيجة 3/ 1.

تقدم الفتح أولًا بالنتيجة بواسطة مهاجمه الجزائري هشام بن دبكة (37) من ضربة جزاء، لكن الشباب رد الشباب جاء بواسطة تركي العمار (74، 90+6) ووفابيو مارتينيز (78) من عمر اللقاء، ليحل ثانيًا خلف الهلال في الترتيب.

النصر يحقق فوزه الأول:

وساهم المهاجم السوري عمر السومة بقوة في فوز فريقه الأهلي على العين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل “هاتريك” في الدقائق (19 من ضربة جزاء، 20، 38)، فيما أضاف زميله صامويل أوسو هدفًا حاسمًا في الدقيقة (65).

وجاءت أهداف الوافد الجديد للمسابقة فريق العين عبر سفير تايدر (25) من ضربة جزاء، حسن الحربي (44)، أمادو مونتاري (45+1).

وحقق فريق النصر انتصاره الأول هذا الموسم وكان على القادسية بهدفين دون رد حملا إمضاء عبدالإله العمري (47) و فراس البريكان (65).

الاتحاد يتعادل والرائد ينتصر:

وفي بقية النتائج، تعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لكل منهما، سجل للأول روماريو دا سيلفا (59) من ضربة جزاء، وجاء هدف التعديل للفريق الضيف عبر اللاعب عبدالله الجوعي في الدقيقة (73).

وسجل الرائد ثلاثة أهداف جاءت عن طريق عقيل بلغيت (2) وكريم البركاوي (18) وعبدالفتاح آدم (90+4)، ليخطف انتصارًا متأخرًا على الوحدة الذي استطاع الوصول إلى شباك منافسه مرتين عبر يوسف نياكاتي (33) وهيرناني سانتوس (39).

كما تغلب الباطن على أبها بثلاثية نظيفة سجلها كل من يوسف الجبلي (81، 90+5)، وفابيو إبرو (86)، فيما انتهت مواجهة الفيصلي مع ضمك بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أبرز نجوم الجولة:

عاد المهاجم السوري المميز عمر السومة للظهور من جديد في الدوري السعودي بعد أن زار الشباك لأول مرة هذا الموسم بتسجيله “هاتريك”.

ونجح المغربي يوسف الجبلي بتسجيل ثنائية أهداف لفريقه الباطن، الأمر الذي فعله أيضًا لاعب الشباب تركي العمار، ليقود فريقه لتصدر الترتيب خلفًا لنادي الهلال، بينما اقتنص المهاجم النيجري عبدالفتاح آدم هدف الفوز الثمين لفريق الرائد في الوقت بدل الضائع ليكون الرباعي هو الأميز في الجولة الرابعة.

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