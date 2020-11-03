الأحوال المدنية تكشف حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة

المواطن - الرياض

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما يتم تداوله بشأن تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.

وأكدت الأحوال المدنية أنه لا صحة لهذا الأمر وطالبت بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت أنباء متداولة زعمت أنه سيتم تدشين هوية وطنية جديدة، وذكرت أنها تحتوي على العديد من المزايا وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، قبل أن تنفي الأحوال المدنية صحة ذلك.

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