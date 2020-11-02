الأردن تسجل أعلى حصيلة إصابات كورونا يومية بـ5877 حالة و47 وفاة

المواطن - متابعة

سجلت الأردن أعلى حصيلة يومية لمصابي فيروس كورونا المستجد بلغت 5877 حالة جديدة فضلًا عن 47 حالة وفاة.

وكانت الأردن من بين الدول القليلة التي سجلت حالات كورونا خلال الأشهر الماضية، وفرضت حظر التجول لعدة أشهر لمنع انتشار الفيروس.

وبلغ عدد حالات كوفيد 19 في الأردن 75866 حالة مؤكدة توفي منهم 866 وكان شهر أكتوبر والأيام الأولى من نوفمبر هي أعلى معدلات الإصابة على الإطلاق.

وسجلت الأردن يوم 29 أكتوبر الماضي 3301 حالة و57 وفاة، فيما سجلت في اليوم الذي سبقه 28 أكتوبر 3087 حالة، وفي 29 أكتوبر 3443، وفي 30 أكتوبر 3921، ما يشكل حصيلة قياسية.

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