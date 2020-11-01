الأرصاد تتوقع أمطارًا وسحبًا رعدية على معظم المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن أعلى درجات الحرارة تُسجل في منطقة مكة المكرمة بـ38 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 25 درجة.

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