الأرصاد تتوقع حالة مطرية تبدأ مساء الأربعاء المقبل

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن وجود ‏مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة بمشيئة الله اعتباراً من مساء يوم الأربعاء المقبل، على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة، حائل، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط المملكة في حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد أن يتكوّن الضباب على تلك المناطق.

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