الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية على محافظات مكة

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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