الأرصاد تنبه: أمطار رعدية على عسير والباحة حتى المساء

المواطن - واس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير, تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع ومحايل, حيث تستمر الحالة – بمشيئة الله – حتى الـ 8 ‏مساءً.

كما نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا سمح الله -.

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