الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المواطن - واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 554.98 نقطة، أو 2.06 في المئة، إلى 27480.03 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 58.92 نقطة، أو 1.78 في المئة ليغلق عند 3369.16 نقطة.
فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 202.96 نقطة، أو 1.85 في المئة إلى 11160.57 نقطة.
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