الأمطار تحول هجرة الصفيري في حفر الباطن إلى بحيرة

المواطن - فواز الأسلمي - الصفيري

تحولت هجرة الصفيري، الواقعة غرب حفر الباطن على بعد 17 كم، إلى بحيرة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مساء أمس السبت.

ووضعت أمانة حفر الباطن حواجز ترابية لمنع دخول المزيد من المياه، فيما باشر الدفاع المدني عددًا من حالات الاحتجاز في الهجرة، بالإضافة إلى إخلاء عدد من المنازل التي دخلتها المياه منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم.

من جانبه، تفقد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد، هجرة الصفيري والتقى بعدد من الأهالي، كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، برفقة عدد من مدراء الدوائر الحكومية.

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