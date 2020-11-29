‎الرئيسية
آخر الاخبار
الأمطار تحول هجرة الصفيري في حفر الباطن إلى بحيرة
الدفاع المدني باشر عددًا من حالات الاحتجاز

الأمطار تحول هجرة الصفيري في حفر الباطن إلى بحيرة

2020/11/29
الساعة 8:19 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
169
0
طباعة
الأمطار تحول هجرة الصفيري في حفر الباطن إلى بحيرة
المواطن - فواز الأسلمي - الصفيري

تحولت هجرة الصفيري، الواقعة غرب حفر الباطن على بعد 17 كم، إلى بحيرة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مساء أمس السبت.

ووضعت أمانة حفر الباطن حواجز ترابية لمنع دخول المزيد من المياه، فيما باشر الدفاع المدني عددًا من حالات الاحتجاز في الهجرة، بالإضافة إلى إخلاء عدد من المنازل التي دخلتها المياه منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم.

من جانبه، تفقد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد، هجرة الصفيري والتقى بعدد من الأهالي، كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، برفقة عدد من مدراء الدوائر الحكومية.

2EC9EE20 B1DE 48DF B865 ABA3A6AD155A 3BC06795 733D 426B B472 7FC2161400CA 3F86A348 BAAC 4026 9B00 2BC076DD5A70

 

 


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :