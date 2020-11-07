الأمن السيبراني يطلق تحذيراً عالي الخطورة حول منتجات أبل

المواطن - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا عاليًا جدًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات Apple داعيا لتحديث هذه المنتجات بشكل عاجل.

وأوضح المركز أن التهديد يتمثل في إمكانية إرسال فيديو في مكالمات “قروب فيس تايم” دون أن يعرف أن المستخدم قام بذلك، والرد على مكالمتين في وقت واحد دون الإشارة إلى أنه قد رد على مكالمة ثانية.

وأشار مركز الأمن السيبراني إلى أن المهاجم يستطيع أيضاً تنفيذ معالجة الجهاز لملفات خبيثة من نوع صوت وصور وخط ومحتوى صفحة ويب.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى تنفيذ برمجيات خبيثة، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتوقف البرامج عن العمل فجأة.

وأوضح المركز أن التهديد يتمثل في إمكانية إرسال فيديو في مكالمات “قروب فيس تايم” دون أن يعرف أن المستخدم قام بذلك، والرد على مكالمتين في وقت واحد دون الإشارة إلى أنه قد رد على مكالمة ثانية.

وأشار مركز الأمن السيبراني أن المهاجم يستطيع أيضاً تنفيذ معالجة الجهاز لملفات خبيثة من نوع صوت وصور وخط ومحتوى صفحة ويب.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى تنفيذ برمجيات خبيثة، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتوقف البرامج عن العمل فجأة.

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