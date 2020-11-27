الأهلي المصري والزمالك.. التشكيل المتوقع لنهائي القرن

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والإفريقية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي المصري والزمالك.

نهائي القرن يخطف الأنظار

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة اليوم بهدف تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ 7 سنوات، فيما يطمح الزمالك لحصد البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 18 عامًا.

وقبل ساعات من نهائي القرن المرتقب، تأكد إصابة الحكم المغربي رضوان جيد، والذي تم تعيينه كحكم لتقنية الفيديو اليوم بفيروس كورونا، ما دفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لإجراء تعديلات على طاقم التحكيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل الأهلي المصري المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالعناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي المصري منذ البداية، حيث تضم قائمة الفريق 19 لاعبًا فقط، بعد رحيل البعض ومعاناة البعض الآخر، بجانب تأكد إصابة الثلاثي وليد سليمان وصالح جمعة والمالي أليو ديانج فيروس كورونا.

وجاء تشكيل الأهلي المصري المتوقع كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ محمد الشناوي، وفي الدفاع، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف والتونسي علي معلول، ويضم خط الوسط؛ حمدي فتحي، عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، ويقود الهجوم؛ حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي ومروان محسن.

تشكيل الزمالك المتوقع

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من 3 غيابات مؤثرة، حيث تأكد إصابة محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة ويوسف أوباما بفيروس كورونا، إلا أن البرتغالي جيمي باتشيكو يملك عناصر قوية تستطيع تعويض الغائبين.

ويتوقع أن يكون تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي في حراسة المرمى محمد أبو جبل، وفي الدفاع؛ إسلام جابر، محمود علاء، محمد عبد الغني وحازم إمام، وفي الوسط؛ طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا أو أوناجم، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، ويقود مصطفى محمد الهجوم.

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