الأهلي المصري يُعلن إصابة وليد سليمان بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي المصري قبل قليل عن إصابة نجمه وليد سليمان بـ فيروس كورونا المستجد وذلك قبل أيام من مواجهة غريمه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لـ الأهلي أن المسحة الطبية أثبتت إصابة سليمان بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب صاحب الـ35 عامًا لمسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته.

وليد سليمان ثالث لاعب مصاب بـ كورونا في الأهلي

ويعد سليمان ثالث لاعب في الأهلي مصاب بـ كورونا بعد محمود كهربا وصالح جمعة.

وفي سياق آخر، حسم الأهلي مباراته، أمس السبت، ضد فريق أبو قير للأسمدة بالفوز بثنائية مقابل هدف والعبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2019/ 2020.

الأهلي يعبر بصعوبة لدور الـ4 بـ كأس مصر

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من لاعبي المارد الأحمر، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب وليد سليمان من تصويبة قوية بالدقيقة الخامسة عشرة.

وواصل المارد الأحمر ضغطه بكل قوة، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني، حيث نجح وليد سليمان في إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء. وهبط أداء المارد الأحمر، بعد ذلك ليبحث فريق أبو قير عن إضافة الهدف الأول في شباك المارد الأحمر، حتى تمكن اللاعب الغيني كيرفا لا من إضافة الهدف الأول لفريق أبو قير، وسط خطأ دفاعي قاتل من لاعبي المارد الأحمر بالدقيقة الـ39. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على فريق أبو قير للأسمدة بثنائية لهدف. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة استمرت النتيجة على حالها دون أي جديد، حيث أهدر المارد الأحمر فرصًا لإحراز الهدف الثالث عبر اللاعب السنغالي أليو بادجي لينتهي اللقاء بعبور الأهلي، إلى دور نصف النهائي في كأس مصر، ومواجهة فريق الاتحاد السكندري.

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