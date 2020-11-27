الأهلي ضد الزمالك.. إصابة حكم الـVAR بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أربك الحكم المغربي رضوان جيد حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مباراة الأهلي ضد الزمالك.

إصابة رضوان جيد بفيروس كورونا

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها الحكم المغربي رضوان جيد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما دفع كاف لإجراء تعديلات على طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الزمالك.

ومن المقرر أن يُدير الحكم الجزائري مصطفى غربال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان سيتولى رضوان جيد تقنية الفيديو، وجياني سيكازوي حكمًا رابعًا، ليستعين كاف بالأخير لـVAR، ويُعين المصري إبراهيم نور الدين كحكم رابع.

الأهلي ضد الزمالك

ويلعب الأهلي ضد الزمالك اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه الفائز فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي الشهر المقبل في العاصمة القاهرة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بهدف تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائنه منذ 7 سنوات، فيما يطمح الزمالك لحصد البطولة للمرة الأولى منذ 18 عامًا.

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