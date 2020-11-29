الأهلي والوحدة يعودان للانتصارات.. والاتفاق يفلت من الهزيمة

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت استعادة الأهلي والوحدة لنغمة الانتصارات الغائبة.

دوري محمد بن سلمان:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة التعاون ضد الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليفلت فارس الدهناء من الهزيمة الرابعة على التوالي.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لنغمة الانتصارات ضد نظيره الباطن، ليحقق فوزه الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت المباراة بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أولًا، إلا أن الوحدة نجح في تسجيل ثلاثية عن طريق لاعبه ديمتري بيتراتوس، ليحصد ثلاث نقاط هامة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الفيصلي:

وفي ختام مباريات اليوم، لعب الأهلي ضد الفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وانتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، قبل أن يستعيد توازنه اليوم، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط.

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