الأهلي يؤكد إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، عن تأكد إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح جمعة بفيروس كورونا المستجد.

إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

وأشار النادي الأهلي في بيان رسمي إلى أن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت إيجابية، موضحًا أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

ولفت النادي الأهلي إلى أن صالح جمعة سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، وسيتم عزله عن باقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأصبح جمعة هو ثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث تم الإعلان بالأمس عن إصابة محمود عبدالمنعم كهربا بالوباء العالمي وعزله عن اللاعبين.

الأهلي يواصل استعداداته

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، وتأكد غياب الثنائي جمعة وكهربا عن المواجهة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، على استاد القاهرة الدولي.

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