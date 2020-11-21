الأهلي يعبر لـ دور الـ4 في كأس مصر بصعوبة

المواطن - محمد سمعه

حسم الأهلي مباراته، اليوم السبت، ضد فريق أبو قير للأسمدة بالفوز بثنائية مقابل هدف والعبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة الأهلي وفريق أبو قير:

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من لاعبي المارد الأحمر، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب وليد سليمان من تصويبة قوية بالدقيقة الخامسة عشرة.

وواصل المارد الأحمر ضغطه بكل قوة، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني، حيث نجح وليد سليمان في إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء.

وهبط أداء المارد الأحمر، بعد ذلك ليبحث فريق أبو قير عن إضافة الهدف الأول في شباك المارد الأحمر، حتى تمكن اللاعب الغيني كيرفا لا من إضافة الهدف الأول لفريق أبو قير، وسط خطأ دفاعي قاتل من لاعبي المارد الأحمر بالدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على فريق أبو قير للأسمدة بثنائية لهدف.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة استمرت النتيجة على حالها دون أي جديد، حيث أهدر المارد الأحمر فرصًا لإحراز الهدف الثالث عبر اللاعب السنغالي أليو بادجي لينتهي اللقاء بعبور الأهلي إلى دور نصف النهائي في كأس مصر، ومواجهة فريق الاتحاد السكندري.

يذكر أنه بعد قليل ستنطلق مباراة الزمالك ضد نادي إف سي مصر في دور الثمانية في كأس مصر، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة نادي طلائع الجيش في دور الأربعة.

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