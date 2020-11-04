الأهلي يفقد محمد العويس في مباراة العين

المواطن - مروة نبيل

يفقد النادي الأهلي خدمات حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد العويس خلال مباراته المقبلة ضد العين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد العويس يواصل الغياب

وغاب محمد العويس عن مباريات الوحدة والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب معاناته من إصابة التهاب أوتار مفصل القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورجح مصدر خاص لـ”الرياضية”، غياب العويس عن مباراة العين ضد الأهلي المقبلة، نظرًا لعدم جاهزيته بشكل كامل، وعدم منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر من أجل مشاركته في المباريات مجددًا.

وعن إمكانية تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قال المصدر: “في حال ضمَّ الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، الحارس الدولي إلى معسكر الأخضر في فترة التوقف المقبلة، سيذهب للمعسكر للتأكد من حالته الصحية”.

العين ضد الأهلي

ويلعب العين ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك سعود في الباحة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “جولة لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة العين ضد الأهلي المقبلة، يحتل الراقي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الفريق العيناوي الترتيب بعدما فشل في تحقيق أي نقطة.

شارك الخبر