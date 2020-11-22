الإصابة رقم 5.. كورونا يُهدد استقرار الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي المصري عن إصابة أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي قد يؤثر على استعداداته لمباراته الهامة ضد نظيره الزمالك.

وليد سليمان أحدث المنضمين:

وأعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، وليد سليمان لفحص كورونا مرة أخرى، وذلك على الرغم من خضوع جميع اللاعبين لمسحة طبية بالأمس بعد مباراة أبو قير للأسمدة.

وأكد وليد سليمان، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، إصابته هو ونجله الصغير بالوباء العالمي، وقال: “الحمد لله من قبل ومن بعد أنا وسليم إيجابي كورونا.. دعواتكم”.

ويُعد وليد سليمان هو الإصابة الخامسة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأهلي خلال فترة قصيرة، حيث أعلن قبل 3 أيام عن إصابة محمود عبدالمنعم كهربا، ثم صالح جمعة، قبل أن يؤكد بالأمس إصابة الثنائي العائد من الإصابة أحمد ياسر ريان ومحمد شريف.

مباريات هامة تنتظر الأهلي:

وجاءت إصابات اللاعبين بفيروس كورونا المستجد قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي المرتقبة ضد الزمالك، المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يلعب الفريق الفائز مباراة كأس السوبر الإفريقي، الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في الأول من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للتغلب على الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، ما دفعه لاتخاذ قرار بدخول الفريق الأول لكرة القدم في معسكر مغلق بداية من اليوم، أملًا في تجنب زيادة أعداد المصابين.

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