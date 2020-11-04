الإقامة المميزة توضح متى يحق للأبناء التمتع بمزايا حاملها

المواطن - الرياض

نشر مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن تمتع الأبناء بمزايا الإقامة المميزة عند حصول رب الأسرة عليها.

وأوضح أنه في حالة كان عمر الأولاد أقل من 21 سنة، يحق لهم حمل هوية مقيم مميز ويتمتع بالعديد من مزايا الإقامة المميزة.

وأضاف أنه في حالة كان الأولاد فوق الـ21 سنة، سيتم ربط سجلهم بسجل حامل الإقامة المميزة حتى عمر 25 سنة ما لم يكن موظفًا.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ قبل أشهر استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفًا بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًّا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

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