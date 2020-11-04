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الإمارات تسجل 1161 حالة كورونا جديدة ووفاتين

الإمارات تسجل 1161 حالة كورونا جديدة ووفاتين

2020/11/04
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, العالم, حصاد اليوم
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الإمارات تسجل 1161 حالة كورونا جديدة ووفاتين الإمارات
المواطن - متابعة
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1 حالات التعافي من كورونا في الإمارات
2 فحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 1,161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 137,310 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 505 حالات.

حالات التعافي من كورونا في الإمارات

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,493 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 134,983.

فحص كورونا

وقالت الوزارة إنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 116,083 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


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