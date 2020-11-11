الاتحاد الآسيوي يُحدد موعد استكمال التصفيات

المواطن - مروة نبيل

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الاتحاد الآسيوي يكشف المواعيد

وأشار الاتحاد الآسيوي في بيانه إلى أن لجنة المسابقات صادقت على مواعيد مباريات التصفيات، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019/ 2023 الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة الدكتور تراك ووك توان، عبر تقنية فيديو الاتصال.

واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية في 15 يونيو، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في سبتمبر 2021.

ولفت الاتحاد الآسيوي في بيانه إلى أن اللجنة اتفقت بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في مايو ويونيو 2022، وستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.

المنتخب السعودي في التصفيات

ويحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته ضمن التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط من الفوز على سنغافورة وأوزبكستان، والتعادل مع فلسطين واليمن، فيما يتصدر أوزبكستان المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات.

ويتبقى للأخضر 4 في مشواره أمام اليمن، فلسطين، أوزبكستان وسنغافورة، والتي ستُحدد صعوده إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

شارك الخبر