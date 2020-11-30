الاتحاد الألماني لكرة القدم يجدد الثقة في يواكيم لوف

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيبقى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لبطولة أوروبا العام المقبل على الرغم من الهزيمة القاسية التي تلاقاها المنتخب الألماني 6-0 أمام إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقرر المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الألماني لكرة القدم رسميًا الحفاظ على ثقتهم مع لوف بعد اجتماع يوم الاثنين بعد أن قدم المدرب خططه لدفع الفريق إلى الأمام.

وجاء في بيان الاتحاد الألماني بعد محادثات الأزمة: “لا يمكن ولا يجب أن تكون مباراة واحدة معيارًا للأداء العام للمنتخب الوطني والمدرب الوطني”

تجديد الثقة في يواكيم لوف

هذا القرار أن لوف، 60 عامًا، سيقود ألمانيا في بطولة اليورو التي أعيد ترتيبها الصيف المقبل مع استمرار توليه المنصب لمدة 14 عامًا متتالية.

وتعرض لوف لضغوط شديدة بعد الفوز بستة أهداف في إشبيلية في دوري الأمم الأوروبية يوم 17 نوفمبر، وهي أكبر هزيمة للبلاد منذ مايو 1931.

حصل لوف على الفور على دعم مدير المنتخب الوطني أوليفر بيرهوف بعد الهزيمة، وكذلك تصويت على الثقة في اليوم التالي من رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر.

كما أخذت اللجنة في الاعتبار تأهل ألمانيا المباشر إلى يورو 2020 – حيث فازوا بسبعة وخسروا واحدة من مبارياتهم الثمانية – وأداءهم في دوري الأمم.

وتأتي ألمانيا أيضًا في صدارة القرعة القادمة لتصفيات كأس العالم 2022 في 7 ديسمبر.

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