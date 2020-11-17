الاتحاد الأوروبي ينتقد زيارة أردوغان إلى منتجع فاروشا القبرصي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

انتقد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنتجع فاروشا السياحي القبرصي، والذي تُرك مهجورًا بعد الغزو التركي عام 1974.

ودعا أردوغان إلى حل الدولتين للجزيرة المتوسطية المقسمة خلال الاحتفالات في فاروشا لإحياء الذكرى 37 للجمهورية الانفصالية.

تحركات مستفزة:

وقال بوريل في بيان: “نأسف لتحركات اليوم فيما يتعلق بفتح منطقة فاروشا المسيجة والتصريحات التي تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية”.

وأضاف أن تلك الزيارة ستسبب مزيدًا من عدم الثقة والتوتر في المنطقة ويجب عكسها بشكل عاجل.

وأعادت سلطات القبارصة الأتراك فتح المنطقة السياحية المتوسطية السابقة بشكل جزئي في 8 أكتوبر على الرغم من الانتقادات الدولية.

وانتقد مانفريد ويبر، السياسي الألماني البارز ورئيس حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، زيارة أردوغان إلى فاروشا.

وقال ويبر على تويتر يوم الاثنين: “أظهرت تركيا مرة أخرى أنها غير مهتمة بحل الصراع”.

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