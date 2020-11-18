الاتحاد المصري يعلن إصابة كوكا بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إصابة مهاجم المنتخب الأول وفريق أولمبياكوس اليوناني، أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا المستجد.

إصابة كوكا بفيروس كورونا

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، إلى أن الفحوصات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فور وصولهم من توجو، أظهرت سلبية جميع اللاعبين باستثناء كوكا الذي شارك كأساسي في مباراة الأمس.

ولفت البيان إلى وجود 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد في بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وهم؛ أحمد حسن كوكا والمنسق الإعلامي للفريق، شادي الجيلاني، بالإضافة إلى مدلك الفريق محمد عبده.

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قبل مباراة توجو الأولى، فيما تأكدت إيجابية عينة نجم آرسنال، محمد النني قبل المواجهة الثانية.

مصر ضد توجو

ولعب منتخب مصر ضد توجو بالأمس على ملعب “كيجي” في العاصمة لومي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة منتخب مصر ضد توجو، وصل رصيد الفراعنة إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات، وبفارق الأهداف عن جزر القمر، ليقترب الثنائي من التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

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