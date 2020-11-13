الاتحاد يتعافى ويبتعد عن الكوارث الإدارية

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، يسير في الطريق الصحيح، وذلك بعد الحصول على استحقاق دعم مبادرة الحوكمة بقرار من وزارة الرياضة اليوم الجمعة.

وكتب أنمار الحائلي رئيس العميد عبر حسابه في “تويتر” : “بمناسبة تحقيق النادي لاستحقاق دعم مبادرة الحوكمة من قبل وزارة الرياضة، أجدها فرصة لأشكر كافة منسوبي النادي وفريق إستراتيجية دعم الأندية الذين عملوا بجهد كبير خلال الفترة الماضية، من أجل هذا الهدف لتطبيق الحوكمة بالشكل المثالي والطموح أكبر بالمرحلة المقبلة لمواصلة التميز”.

إدارة أنمار الحائلي تتحدى كوارث الاتحاد الإدارية:

وعلّق الإعلامي وليد الفراج على قرار وزارة الرياضة تجاه العميد واستحقاق دعم مبادرة الحوكمة قائلًا: “العميد يتعافى إداريًّا ويبتعد خطوة بخطوة عن الكوارث الإدارية، يا لطيف أي رئيس ناد كان يأتي للعميد يفتح الصندوق ويجد كوارث إدارية ومصائب، إدارة أنمار الحائلي تسير بالنادي على الطريق الصحيح”.

وكان الاتحاد عانى مؤخرًا من أزمات إدارية بسبب تأخر المستحقات المالية للمدرب السابق للنادي، الكرواتي سلافين بيليتش والمدافع المغربي مانويل دا كوستا والمدرب التشيلي الأسبق للعميد خوسيه لويس سييرا.

العميد استحق دعم مبادرة الحوكمة مع ناديي الفتح والقادسية:

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت اليوم الجمعة عن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020/ 2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها للحصول على دعم إضافي وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشف البيان الصادر، أن 3 أندية فقط من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، وهي أندية (الفتح والاتحاد والقادسية) على التوالي، حيث يتوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط.

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