الاتحاد يُنهي أزمة تين كات

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في إنهاء أزمة مستحقات الهولندي هينك تين كات، مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق.

الاتحاد يُنهي الأزمة

وكان نادي الاتحاد قد أقال تين كات، شهر فبراير الماضي، لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، واتفقا على حل الأمور بالتراضي، ولكن تأخرت الإدارة، الأمر الذي دفعه بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، وطالب بالتعويض.

وتستعد إدارة النادي لإغلاق قضية المدير الفني الهولندي تين كات بشكل نهائي، بعدما نجحت في الحصول على موفقة رسمية منه لتخفيض المستحقات، حيث خفض منها 250 ألف يورو تقريبًا، من أجل إنهاء هذه القضية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وقامت إدارة الحائلي مؤخرًا بإنهاء أزمة المدير الفني التشيلي لويس سييرا بالطريقة ذاتها أيضًا، وستعمل على حل جميع المشاكل المادية التي تُلاحق النادي خلال الفترة المقبلة.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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