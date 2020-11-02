الارتباط الوظيفي لمنسوبي التجارة أعلى من المعدل العالمي

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة أنها تعمل في بيئة عمل حاضنة ومحفزة لهذا الارتباط الوظيفي لمنسوبيها أعلى من المعدل العالمي، مسجلًا 80% خلال 2019.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك بحسب معيار الارتباط الوظيفي المستدام لدى وزارة الموارد البشرية، حيث إن معدل الارتباط الوظيفي المستدام في القطاع الحكومي نسبته 79% دوليًّا و73% محليًّا.

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