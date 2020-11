الانتخابات الأمريكية: شاهد تكدس حول صناديق الاقتراع قبل دقائق من فتحها

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تشكلت طوابير طويلة في ولاية نيويورك الأمريكية قبل وقت قصير من فتح الاقتراع في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت الأمريكي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توضح أن العملية الانتخابية في نيويورك تمشي بوتيرة سريعة في اليوم الفاصل من الانتخابات الأمريكية لتحديد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم.

Already a line around the block to vote at PS 87 in Manhattan shortly after polls open at 6a. pic.twitter.com/AsJMLaHZdh

وكانت قد بدأت بعض البلدات فتح مراكز الاقتراع منذ منتصف الليل، وحقق المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزًا في أولى نتائج استطلاعات الانتخابات الأمريكية، حيث أعلنت مدينتان صغيرتان في نيو هامبشاير عن النتائج الأولى.

ونشرت مدينة ديكسفيل نوتش حصيلتها النهائية، حيث ذهبت جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، وعددها 5، إلى بايدن.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 11 ولاية أمريكية منهم نيويورك ونيوجيرسي وفيرمونت والعاصمة واشنطن.

Line of 50 people already at Grace Episcopal Church in West Palm Beach.

Some people have been here since 5am.

Why so early?

“Because democracy is at stake,” said one voter at the front of the line. pic.twitter.com/o3cpdgPhwB

— Oliver Laughland (@oliverlaughland) November 3, 2020