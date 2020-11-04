الانضباط تُحذر أندية دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للأندية الـ16 المشاركة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن مخالفة البروتوكولات الصحية.

لجنة الانضباط تُحذر

واتهمت لجنة الانضباط والأخلاق أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمخالفة البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة بموجب تعميم من الاتحاد السعودي، وهو ما يعد مخالفة للمادة 83 من لائحة اللجنة.

وحذرت اللجنة كافة الفرق من مخالفة التعاميم والبروتوكولات، مهددة إياهم بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكاب المخالفة، في قرارات غير قابلة للاستئناف.

تزايد الحالات المصابة في الأندية

وتم الإعلان عن 32 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتصدر نادي النصر القائمة بـ14 إصابة، و11 حالة في التعاون و6 في الفيصلي، بجانب مصاب واحد في الاتحاد والرائد.

وكان نادي النصر قد أعلن في وقت متأخر أمس عن ارتفاع عدد الحالات المصابة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى 14 مصابًا، حيث انضم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا والنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى القائمة.

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