الانضباط تُغرم لاعبان و3 مسؤولين بسبب الكمامة

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، العديد من القرارات بشأن الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الانضباط تصدر 5 قرارات

ووقعت لجنة الانضباط والأخلاق 5 قرارات بتغريم ألف ريال لكل من؛ مسؤول نادي الفيحاء، نجيب علي خواجة، نجم نادي العين، جوان بابلو أكوستا، ونجم أبها، طارق سعيد الشهراني، بجانب المسؤولين في الباطن، خالد الظفيري، ونايف الظفيري.

ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن الغرامات المالية بسبب امتناعهم عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد إليها، مشيرة إلى أن هذه القرارات غير قابلة للاستئناف.

دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ10 نقاط، متساويًا مع الشباب، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الفيصلي برصيد 8 نقاط، يليه الرائد والفتح بـ7 نقاط لكل منهما.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق والقادسية، ثم الاتحاد والتعاون بـ5 نقاط.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر والوحدة، ثم ضمك بنقطة واحدة، ويتذيل العين الترتيب بدون نقاط.

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