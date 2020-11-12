الانضباط تُغرم لاعب الفتح ونادي الفيحاء 30 ألف ريال

المواطن - واس

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم محمد الفهيد لاعب الفتح بـ 10 آلاف ريال وذلك بعد الإدلاء بتصريح إعلامي تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي مباراة فريقه ضد الشباب بالجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب تغريم نادي الفيحاء

كما غرمت اللجنة فريق الفيحاء لتأخرهم في النزول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراة فريقهم أمام الثقبة لمدة (3) ثلاث دقائق، وذلك حسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة الوارد للجنة، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وكذلك تغريمهم بدفع غرامة مالية أخرى وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحصول ستة من لاعبي الفريق على إنذارات في أثناء المباراة وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، وكلا القرارين غير قابل للاستئناف.

الانضباط تُعاقب لاعب آخر من الفتح

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أول أمس الثلاثاء، عقوبة مالية ضد نجم فريق الفتح، حسن الحبيب.

وألزمت الانضباط، حسن الحبيب بدفع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 آلاف ريال؛ نظرًا لاستخدامه أسلوب اللعب العنيف ضد لاعب الشباب، وذلك وفقًا لتقرير حكم المباراة.

ولفتت إلى أنه ثبت مخالفة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للمادة (2/1/48) من اللائحة، ليتم تغريمه ماليًّا، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، في قرار غير قابل للاستئناف.

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