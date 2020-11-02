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الانضباط تُغرم نور الدين أمرابط 20 ألف ريال
لتواجده في غرفة تبديل الملابس دون قيد اسمه

الانضباط تُغرم نور الدين أمرابط 20 ألف ريال

2020/11/02
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الانضباط تُغرم نور الدين أمرابط 20 ألف ريال نور الدين أمرابط لاعب النصر
المواطن - محمد سمعه
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1 سبب تغريم نور الدين أمرابط
2 تغريم عمر السومة 20 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا يقضي بتغريم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر 20 ألف ريال، بعد نهاية مباراة النصر والأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سبب تغريم نور الدين أمرابط

وجاءت الغرامة بسبب تواجد أمرابط في غرفة تبديل الملابس دون قيد اسمه في كشف المباراة الرسمي بعد نهاية مباراة الأهلي.

تغريم عمر السومة 20 ألف ريال

كما أصدرت لجنة الانضباط قرارًا اليوم بتغريم اللاعب السوري عمر السومة نجم الأهلي 20 ألف ريال.

وجاء قرار لجنة الانضباط، وذلك بسبب غياب السومة عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة النصر يوم الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي سياق آخر، كشف النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، السبب الرئيسي وراء خسارة الراقي ضد نادي الاتحاد أول أمس السبت في الجولة الـ3 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وتحدث السومة بعد المباراة في تصريحات تلفزيونية مؤكدًا أن الراقي عانى من الإرهاق ولم يحصل على الراحة الكافية بعد مباراة النصر يوم الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس الملك، مضيفًا أن الراقي لم يتدرب بالشكل الجيد لمواجهة الاتحاد.

وأضاف السومة أن الدوري لا يزال في بدايته، مضيفًا أن الأهلي سيعود للانتصارات بالفترة المقبلة.


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